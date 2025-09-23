Milano 14:27
42.596 +0,41%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:27
9.244 +0,19%
Francoforte 14:27
23.635 +0,46%

Piazza Affari: movimento negativo per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 2,50%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Fincantieri subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fincantieri rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,72 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,96. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
