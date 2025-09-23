Piazza Affari: movimento negativo per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo
, che presenta una flessione del 2,50%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di Fincantieri
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fincantieri
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,72 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,96. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,48.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)