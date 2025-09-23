Piazza Affari: positiva la giornata per Carel Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carel Industries
rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di Carel Industries
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,02 Euro. Supporto visto a quota 23,57. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)