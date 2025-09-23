Milano 14:28
42.597 +0,41%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:28
9.243 +0,18%
Francoforte 14:28
23.639 +0,47%

Piazza Affari: positiva la giornata per Carel Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carel Industries rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Carel Industries resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,02 Euro. Supporto visto a quota 23,57. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,47.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
