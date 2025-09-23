Milano 14:28
42.597 +0,41%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:28
9.243 +0,18%
Francoforte 14:28
23.639 +0,47%

Piazza Affari: risultato positivo per Piaggio

Punta con decisione al rialzo la performance della big delle due ruote, con una variazione percentuale del 2,74%.
