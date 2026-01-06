Milano 14:55
46.024 +0,39%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:55
10.111 +1,07%
Francoforte 14:55
24.947 +0,31%

Piazza Affari: risultato positivo per Technogym

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
