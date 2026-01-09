Milano 13:46
45.687 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:46
10.097 +0,52%
Francoforte 13:46
25.230 +0,41%

Piazza Affari: risultato positivo per Intercos

Piazza Affari: risultato positivo per Intercos
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di prodotti cosmetici, con una variazione percentuale del 3,72%.
