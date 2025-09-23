Milano 14:29
Piazza Affari: scambi in positivo per Piaggio

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big delle due ruote, che avanza bene del 2,74%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Piaggio subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società industriale, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,991 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,045. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,959.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
