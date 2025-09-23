Piazza Affari: scambi in positivo per Piaggio

big delle due ruote

FTSE Italia Mid Cap

Piaggio

società industriale

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,74%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,991 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,045. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,959.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)