Milano 14:29
42.600 +0,42%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:29
9.243 +0,18%
Francoforte 14:29
23.643 +0,49%

Piazza Affari: scambi negativi per MFE A
(Teleborsa) - Retrocede la società media e di comunicazione italiana, con un ribasso del 2,72%.

L'andamento di MediaForEurope nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di MFE A. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,374 Euro. Primo supporto visto a 3,246. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,202.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
