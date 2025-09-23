Milano 14:29
42.600 +0,42%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:29
9.243 +0,18%
Francoforte 14:29
23.643 +0,49%

Piazza Affari: scatto rialzista per GVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scatto rialzista per GVS
(Teleborsa) - Brilla il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che passa di mano con un aumento del 9,46%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di GVS suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,987 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,267. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,823.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```