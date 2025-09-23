Piazza Affari: scatto rialzista per GVS

(Teleborsa) - Brilla il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che passa di mano con un aumento del 9,46%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di GVS
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,987 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,267. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,823.
