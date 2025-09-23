Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

(Teleborsa) - Sottotono la maison del lusso
, che passa di mano con un calo del 2,15%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della casa di moda italiana
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,318 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,198. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,438.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)