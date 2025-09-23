Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:30
24.690 -0,29%
Dow Jones 18:30
46.405 +0,05%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

PMI manifatturiero USA in settembre

PMI manifatturiero USA in settembre
USA, PMI manifatturiero in settembre pari a 52 punti, in calo rispetto al precedente 53 punti (la previsione era 52,2 punti).
