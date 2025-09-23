Poste Italiane e Leonardo: intesa su tecnologie per servizi logistici

Poste Italiane

(Teleborsa) -hanno firmato oggi unper la realizzazione di soluzioni sicure ed innovative nei servizi logistici di immagazzinamento e di smistamento automatizzato basate sulle tecnologie del Cloud Computing e dell’Intelligenza artificiale.Il Direttore Generale di Poste Italiane,, e il Condirettore Generale di Leonardo,anno espresso “massima soddisfazione pern percorso di collaborazione sinergica che, grazie alle tecnologie di Leonardo, possa rendere i servizi di Poste Italiane ancor più sicuri e avanzati”.ientrano lo sviluppo di soluzioni innovative di logistica e infologistica, soluzioni di Physical e Cyber security per la protezione delle persone, degli asset e delle piattaforme, nonché l’individuazione di aree di cooperazione su programmi strategici nazionali e internazionali.Le due società - conclude la nota -infine, su soluzioni di