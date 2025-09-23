Poste Italiane e Leonardo: intesa su tecnologie per servizi logistici

(Teleborsa) - Poste Italiane e Leonardo
hanno firmato oggi un MoU
per la realizzazione di soluzioni sicure ed innovative nei servizi logistici di immagazzinamento e di smistamento automatizzato basate sulle tecnologie del Cloud Computing e dell’Intelligenza artificiale.
Il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco
, e il Condirettore Generale di Leonardo, Carlo Gualdaroni, h
anno espresso “massima soddisfazione per l’intesa raggiunta auspicando u
n percorso di collaborazione sinergica che, grazie alle tecnologie di Leonardo, possa rendere i servizi di Poste Italiane ancor più sicuri e avanzati”.Nel perimetro dell’accordo r
ientrano lo sviluppo di soluzioni innovative di logistica e infologistica, soluzioni di Physical e Cyber security per la protezione delle persone, degli asset e delle piattaforme, nonché l’individuazione di aree di cooperazione su programmi strategici nazionali e internazionali.
Le due società - conclude la nota - avranno modo di collaborare,
infine, su soluzioni di welfare aziendale e su servizi banking, assicurativi, finanziari per tutti i dipendenti coinvolti oltre che per le società dei reciproci Gruppi.