Poste Italiane e Leonardo: intesa su tecnologie per servizi logistici
(Teleborsa) - Poste Italiane e Leonardo hanno firmato oggi un MoU per la realizzazione di soluzioni sicure ed innovative nei servizi logistici di immagazzinamento e di smistamento automatizzato basate sulle tecnologie del Cloud Computing e dell’Intelligenza artificiale.

Il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e il Condirettore Generale di Leonardo, Carlo Gualdaroni, hanno espresso “massima soddisfazione per l’intesa raggiunta auspicando un percorso di collaborazione sinergica che, grazie alle tecnologie di Leonardo, possa rendere i servizi di Poste Italiane ancor più sicuri e avanzati”.

Nel perimetro dell’accordo rientrano lo sviluppo di soluzioni innovative di logistica e infologistica, soluzioni di Physical e Cyber security per la protezione delle persone, degli asset e delle piattaforme, nonché l’individuazione di aree di cooperazione su programmi strategici nazionali e internazionali.

Le due società - conclude la nota - avranno modo di collaborare, infine, su soluzioni di welfare aziendale e su servizi banking, assicurativi, finanziari per tutti i dipendenti coinvolti oltre che per le società dei reciproci Gruppi.
