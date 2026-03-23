Milano
14:52
43.553
+1,66%
Nasdaq
14:52
24.351
+1,89%
Dow Jones
14:52
46.437
+1,89%
Londra
14:52
9.962
+0,44%
Francoforte
14:52
22.830
+2,01%
Lunedì 23 Marzo 2026, ore 15.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Si muove in ribasso Poste Italiane a Piazza Affari
Si muove in ribasso Poste Italiane a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 09.35
Ribasso per la
più grande infrastruttura di servizi in Italia
, che passa di mano in perdita del 5,36%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: seduta molto difficile per Poste Italiane
Poste Italiane, Del Fante: operazione su Tim pietra miliare nella nostra strategia
Poste, Del Fante: confermata la guidance sul dividendo 2026
Poste, Del Fante: Tim resterà compagnia stand alone
Argomenti trattati
Poste Italiane
(6)
Titoli e Indici
Poste Italiane
-5,69%
Altre notizie
Poste, Del Fante: dossier Tim aperto 5 anni fa, nessun rischio da integrazione verticale
Poste Italiane, Del Fante: anno finaziario da record
TIM, ASATI: aumentare premio "in modo sostanziale" e componente cash su titoli Poste
Si muove in ribasso l'indice del settore alimentare italiano a Piazza Affari
Si muove in ribasso l'indice dei titoli bancari in Italia a Piazza Affari
TIM Brasil, Adrian Calaza (ex CFO di TIM) nominato nuovo presidente
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto