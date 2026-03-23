Milano 14:52
43.553 +1,66%
Nasdaq 14:52
24.351 +1,89%
Dow Jones 14:52
46.437 +1,89%
Londra 14:52
9.962 +0,44%
Francoforte 14:52
22.830 +2,01%

Si muove in ribasso Poste Italiane a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Poste Italiane a Piazza Affari
Ribasso per la più grande infrastruttura di servizi in Italia, che passa di mano in perdita del 5,36%.
Condividi
```