Piazza Affari: seduta molto difficile per Poste Italiane

(Teleborsa) - Pressione sulla più grande infrastruttura di servizi in Italia , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,36%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Poste Italiane rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,82. Il peggioramento di Poste Italiane è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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