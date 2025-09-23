Milano 17:35
Renault colloca primo green bond da 850 milioni di euro

(Teleborsa) - Renault, colosso francese dell'automotive, ha collocato con successo il suo primo collocamento di green bond per un importo di 850 milioni di euro con scadenza 30 settembre 2030 e cedola del 3,875%.

L'emissione ha registrato una domanda "ampiamente superiore alle richieste", si legge in una nota, a conferma della fiducia degli investitori nella strategia del gruppo e nella sua capacità di perseguire e accelerare la propria trasformazione.

I proventi delle obbligazioni verdi saranno utilizzati per finanziare e rifinanziare investimenti relativi a progetti idonei ai sensi del Sustainable Bond Framework. L'ambizione di Renault è raggiungere l'obiettivo di net zero carbon in Europa entro il 2040 e a livello mondiale entro il 2050, e ha aperto la strada con traguardi fissati per il 2030.
