Sicurezza infrastrutture, ANSFISA mette al centro prevenzione del dissesto

(Teleborsa) -gestori e tecnici per fare il punto su dissesto idrogeologico e sicurezza delle reti. ANSFISA ha illustrato le attività nelle Marche nei tre ambiti di competenza -ferrovie, infrastrutture stradali e autostradali, impianti fissi - e lo stato d’avanzamento del Libro Bianco, frutto del percorso di collaborazione con RemTech Expo, in pubblicazione entro fine anno. Obiettivi: leggere la governance del rischio, mettere a fuoco punti di forza e debolezza, analizzare come proprietari e gestori operano e far emergere buone pratiche replicabili.: ogni euro speso prima evita 4–6 euro in ripristini e gestione dell’emergenza. Dobbiamo orientare monitoraggio, manutenzioni e investimenti a ciò che accade davvero sui territori” ha sottolineato il Direttore di ANSFISA, richiamando il senso del lavoro con RemTech.I dati sugli investimenti che emergono dalle analisi elaborate nel Libro Bianco mostrano, pur numerosi, risultano spesso di piccola entità e frammentati. Da qui l’esigenza di una governance compatta e coordinata, capace di valorizzare le risorse con priorità chiare, cantierabilità e una visione di medio-lungo periodo.A dialogare con l’Agenzia i principali gestori della rete viaria nazionaleper un confronto operativo su governance, monitoraggio e priorità d’intervento.Chiudendo i lavori, è stato sempre ila richiamare il senso dell’iniziativa: portare la sicurezza al centro dell’agenda pubblica con un presidio costante sul territorio e un percorso di sensibilizzazione continuo, perché strade, ferrovie e impianti sono infrastrutture di mobilità ma anche architravi della resilienza delle comunità. Un impegno che passa proprio da iniziative come quella del Libro Bianco e dalla collaborazione tra amministrazioni, gestori e ricerca affinché le valutazioni e le scelte siano sempre più basate su evidenze scientifiche e gli sforzi di tutti convergano verso l’incremento dei livelli di sicurezza