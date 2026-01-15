AUBAC e ANIA insieme per prevenzione del rischio idrogeologico e resilienza assicurativa

(Teleborsa) - Rafforzare la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico e della crisi idrica
, promuovendo al contempo una maggiore resilienza del sistema assicurativo e del territorio
. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi tra l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale(AUBAC) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA),
rappresentate rispettivamente dal Segretario Generale Prof. Ing. Marco Casini e dal Presidente Ing. Giovanni Liverani.
L’accordo avvia una collaborazione strategica tra settore pubblico e assicurativo
finalizzata a rafforzare la conoscenza e la gestione dei rischi naturali, anche in linea con il nuovo quadro normativo sulle coperture assicurative contro eventi catastrofali. L’integrazione tra pianificazione territoriale e strumenti assicurativi
rappresenta un elemento chiave per migliorare prevenzione, adattamento e resilienza.
Il Protocollo prevede lo scambio strutturato di dati ambientali e assicurativi, l’utilizzo di modelli previsionali avanzati e lo sviluppo di soluzioni assicurative innovative e strumenti dedicati a imprese e settori maggiormente esposti,
a supporto di una valutazione del rischio più accurata e sostenibile.AUBAC e ANIA istituiranno un tavolo tecnico permanente
per il coordinamento delle attività e la verifica dei risultati, promuovendo iniziative comuni di ricerca, formazione e sensibilizzazione e favorendo un approccio integrato che metta in relazione pianificazione di bacino, prevenzione e resilienza assicurativa.
"La firma di questo Protocollo rappresenta un passo importante verso una gestione più efficace e moderna dei rischi naturali, fondata su conoscenza, condivisione di dati e collaborazione tra istituzioni e settore assicurativo" ha dichiarato Marco Casini, Segretario Generale di AUBAC.
"L’integrazione tra pianificazione di bacino e strumenti assicurativi consente di rafforzare la prevenzione, aumentare la resilienza dei territori e offrire risposte più sostenibili a cittadini e imprese di fronte agli eventi estremi".
"Le assicurazioni nascono per proteggere famiglie e imprese dai rischi di ogni genere. Per farlo efficacemente servono strumenti adeguati, consapevolezza del bisogno, dati e algoritmi di previsione" - ha dichiarato Giovanni Liverani, Presidente di ANIA
. "Questa collaborazione con AUBAC funge da apripista per rendere sempre più potente la prevenzione e la protezione assicurativa contro le catastrofi naturali in Italia, nell’interesse delle famiglie, delle imprese e dell’intera collettività".