AUBAC e ANIA insieme per prevenzione del rischio idrogeologico e resilienza assicurativa

(Teleborsa) - Rafforzare la, promuovendo al contempo. È questorappresentate rispettivamente dalL’accordo avviafinalizzata a rafforzare la conoscenza e la gestione dei rischi naturali, anche in linea con il nuovo quadro normativo sulle coperture assicurative contro eventi catastrofali. L’integrazione trarappresenta un elemento chiave per migliorare prevenzione, adattamento e resilienza.Il Protocollo prevede loa supporto di una valutazione del rischio più accurata e sostenibile.per il coordinamento delle attività e la verifica dei risultati, promuovendo iniziative comuni di ricerca, formazione e sensibilizzazione e favorendo un approccio integrato che metta in relazione pianificazione di bacino, prevenzione e resilienza assicurativa."La firma di questo Protocollo rappresenta un passo importante verso una gestione più efficace e moderna dei rischi naturali, fondata su conoscenza, condivisione di dati e collaborazione tra istituzioni e settore assicurativo" ha dichiarato"L’integrazione tra pianificazione di bacino e strumenti assicurativi consente di rafforzare la prevenzione, aumentare la resilienza dei territori e offrire risposte più sostenibili a cittadini e imprese di fronte agli eventi estremi"."Le assicurazioni nascono per proteggere famiglie e imprese dai rischi di ogni genere. Per farlo efficacemente servono strumenti adeguati, consapevolezza del bisogno, dati e algoritmi di previsione" - ha dichiarato. "Questa collaborazione con AUBAC funge da apripista per rendere sempre più potente la prevenzione e la protezione assicurativa contro le catastrofi naturali in Italia, nell’interesse delle famiglie, delle imprese e dell’intera collettività".