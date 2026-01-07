Crans-Montana, Alessandro Pedone (GSA): "Regole sicurezza antincendio esistono per salvare vite umane"

(Teleborsa) - "La tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno, che ha provocato la perdita di 40 giovani vite umane e il ferimento di 116 persone a causa delle ustioni, ci colpisce profondamente e impone a tutti una riflessione seria e responsabile. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutte le persone coinvolte in questo evento drammatico. Al di là delle singole responsabilità, che spetterà alle autorità competenti accertare, riteniamo doveroso sottolineare un principio fondamentale: la sicurezza nei locali notturni e in tutti gli spazi aperti al pubblico non può mai essere considerata un adempimento formale, ma deve rappresentare una priorità assoluta e costante". Lo hanno dichiaratoFounder e Vicepresidente di Gruppo Servizi Associati (GSA), eCEO di Gruppo Servizi Associati (GSA) in una nota."In presenza delle squadre antincendio, – prosegue la nota – certamente l'emergenza sarebbe stata gestita meglio. Le squadre di prevenzione antincendio, infatti, sono e restano la più potente misura di prevenzione possibile. Purtroppo, troppo spesso l'attenzione verso le norme antincendio e i controlli preventivi si intensifica solo dopo il verificarsi di drammi di questa portata.e costituiscono una delle basi imprescindibili per una società più sicura e responsabile"."È indispensabile – continuano– che tutti i locali notturni e, più in generale, tutte le strutture accessibili al pubblico siano oggetto di controlli regolari, rigorosi e continui, e che la cultura della sicurezza venga promossa quotidianamente, non solo in risposta alle emergenze. Soltanto attraverso la prevenzione e il rispetto delle normative è possibile evitare che simili tragedie si ripetano e onorare concretamente la memoria di chi ha perso la vita".