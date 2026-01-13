Inail, Costruzioni: infortuni in calo, nuove sfide per prevenzione e sicurezza

(Teleborsa) - È disponibile online il nuovo numero di Dati Inail
, il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto
, che dedica un focus al settore delle Costruzioni
. Compartimento strategico dell’economia italiana, nel 2023 contava oltre 543mila imprese attive e più di 1,6 milioni di addetti
, entrando in una fase di stabilizzazione dopo la forte crescita degli ultimi anni sostenuta da incentivi pubblici e investimenti infrastrutturali.
Nel 2024 le denunce di infortunio nel settore sono diminuite del 2,6% rispetto al 2023,
passando da 45.117 a 43.931. Il dato conferma il trend decrescente avviato nel 2023, dopo l’aumento registrato nel periodo post-pandemico.Infortuni in calo nel triennio, ma crescono quelli in itinere
Nel periodo 2022-2024 le denunce complessive si sono ridotte del 3,4%
. La flessione è attribuibile soprattutto agli infortuni in occasione di lavoro, che rappresentano circa il 90% del totale e sono diminuiti del 4,7%, da 41.276 a 39.356. Di contro, gli infortuni in itinere sono aumentati dell’8,9%, passando da 4.201 a 4.575
, prevalentemente a causa di incidenti con mezzi di trasporto.
Nel biennio 2023-2024 si contano 436 decessi, l’86,5% avvenuti sul lavoro e il 13,5% in itinere. Nel solo 2024 i casi mortali denunciati sono stati 210, 16 in meno rispetto all’anno precedente.Nord-Est in testa, Lombardia prima regione
Nel 2024, considerando gli infortuni in occasione di lavoro nelle Costruzioni
, il Nord-Est è l’area con il maggior numero di denunce (12.331 casi, pari al 31,2%), seguito da Nord-Ovest (26,1%), Centro (21,4%), Sud (14,3%) e Isole (7,0%). A livello regionale, la Lombardia si conferma al primo posto con il 16,0% dei casi, seguita da Veneto (11,7%), Emilia-Romagna (11,5%), Toscana (9,1%), Lazio (6,1%), Piemonte (5,6%), Puglia e Sicilia (4,7% ciascuna) e Liguria (4,2%).Denunce in aumento tra i lavoratori extra-Ue
Circa due denunce su tre riguardano lavoratori italiani (67,6%), seguiti da extra-Ue (27,3%) e comunitari (5,1%).
Tuttavia, tra il 2022 e il 2024 l’aumento delle denunce interessa esclusivamente i lavoratori extra-Ue (+13,4%), mentre si registra un calo tra gli italiani (-10,0%) e i lavoratori dell’Unione europea (-10,8%). Tra le principali cause degli infortuni emergono il movimento del corpo sotto sforzo fisico (23,8%), la perdita di controllo di macchine o attrezzature (23,4%), lo scivolamento o inciampamento (22,1%) e il movimento del corpo senza sforzo fisico (17,5%).Malattie professionali: pesano i rischi tradizionali e il clima
Nel 2024 sono state denunciate 16.766 malattie professionali,
con un aumento del 29,3% rispetto all’anno precedente,
confermando i cantieri edili come ambienti ad alto rischio. Al netto dei casi non codificati, prevalgono le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo (77,5%), seguite da quelle del sistema nervoso (10,3%) e dell’orecchio (9,2%). Nel biennio 2023-2024 l’incremento più marcato (+80,0%) riguarda però le patologie della cute e del tessuto sottocutaneo, ancora poco diffuse ma in crescita, anche in relazione all’uso di nuovi materiali e agli effetti del cambiamento climatico.Certificazione e formazione al centro della prevenzione
Dati Inail evidenzia il ruolo sempre più rilevante delle certificazioni dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
, in particolare quelle asseverate da Accredia. Le imprese certificate mostrano infatti indici di frequenza e gravità degli infortuni significativamente più bassi rispetto a quelle non certificate, dimostrando che la certificazione rappresenta un percorso concreto di riduzione del rischio e non un mero adempimento formale.
Sul fronte della formazione, il 2025 segna l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni
, che definisce contenuti, durata e modalità dei corsi obbligatori e di aggiornamento per tutte le figure della prevenzione. Per il settore delle Costruzioni, i corsi del progetto nazionale '16ore-MICS
', definiti dal Formedil ed erogati dalle scuole edili e dagli enti territoriali, sono riconosciuti come pienamente equivalenti alla formazione generale e specifica. L’accordo disciplina inoltre l’abilitazione all’uso di attrezzature come piattaforme di lavoro elevabili, gru e macchine movimento terra, attraverso percorsi formativi dedicati con moduli teorici e pratici.