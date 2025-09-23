Trasporto aereo, Fiorini (Enac): “Oggi giornata storica, cani a bordo svolta culturale”

(Teleborsa) - "Oggi è unache finalmente possono viaggiare in cabina al fianco dei proprietari senza l’obbligo del trasportino. Si tratta di un cambio di passo importante, una svolta culturale, un nuovo modo di intendere e organizzare la mobilità che tiene in grande considerazione il ruolo degli animali, riconosciuti come parte integrante della famiglia".Lo ha detto, che questa mattina ha, che ha inaugurato l’iniziativa firmata ITA Airways nell’ambito del progetto "PET on Board"."Questo progetto, sviluppato dalla direttiva die delle, punta a stabilire un nuovo standard del volo, in cui sicurezza e benessere sono al centro. È una rivoluzione cheaccoglie e che ci auguriamo chein modo da rendere il cielo ancora più ‘pet friendly’", ha aggiunto Fiorini.