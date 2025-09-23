Milano 14:30
Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre

Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre
Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre pari a 49,5 punti, in calo rispetto al precedente 50,7 punti (la previsione era 50,7 punti).

