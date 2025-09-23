Milano
Martedì 23 Settembre 2025, ore 14.47
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre
Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 settembre 2025 - 10.05
Unione Europea,
PMI manifatturiero in settembre pari a 49,5 punti
, in calo rispetto al precedente 50,7 punti (la previsione era 50,7 punti).
(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
