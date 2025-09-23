Milano 14:31
42.595 +0,40%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:31
9.242 +0,16%
Francoforte 14:31
23.635 +0,46%

Unione Europea, PMI servizi in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, PMI servizi in settembre
Unione Europea, PMI servizi in settembre pari a 51,4 punti, in aumento rispetto al precedente 50,5 punti (la previsione era 50,6 punti).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```