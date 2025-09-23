Milano
14:31
42.595
+0,40%
Nasdaq
22-set
24.761
0,00%
Dow Jones
22-set
46.382
+0,14%
Londra
14:31
9.242
+0,16%
Francoforte
14:31
23.635
+0,46%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 14.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, PMI servizi in settembre
Unione Europea, PMI servizi in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 settembre 2025 - 10.05
Unione Europea,
PMI servizi in settembre pari a 51,4 punti
, in aumento rispetto al precedente 50,5 punti (la previsione era 50,6 punti).
(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
Leggi anche
Appuntamenti macroeconomici del 3 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 23 settembre 2025
PMI composito Unione Europea in settembre
Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre
Altre notizie
Unione Europea, PMI servizi in agosto
Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 settembre 2025
PMI manifatturiero Unione Europea in agosto
Unione Europea, PMI composito in agosto
Fiducia consumatori Unione Europea in settembre
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto