Visa: nuovo recupero urbano per Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - È stata presentata a Milano latra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe, nel cuore del quartiere Isola. L'intervento, realizzato con ladi Visa, Partner deidagli anni '80, rientra nell'ambito dellein vista di Milano Cortina 2026, con l'obiettivo di lasciare un'nelle aree ospitanti.L'area, ampia circa 1300 metri quadrati, era in precedenza sfruttata come parcheggio, mentre oggi ospita unacon un campetto da basket decorato nella sua pavimentazione da Francesca Cassani, a cui si affiancanoin cui famiglie, professionisti, giovani e anziani possono incontrarsi, studiare o lavorare all'aperto. Lo spazio esterno al campo inoltre, privo di barriere architettoniche, è stato progettato con, comunicazioni in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa),(Linguaggio Italiano dei Segni), oltre a unain Braille che favorisce l'orientamento di persone cieche o ipovedenti. A impreziosire l'area, un, realizzato con una finitura fotocatalitica che contribuisce allae firmato dalla street artist Camilla Ginesi, selezionata nell'ambito del Visa Street Artist Contest e protagonista della campagna "Supera te stesso", lanciata da Visa in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. L'opera, promossa e sostenuta da Visa, costituisce inoltre la prima iniziativa di un partner ufficiale di Milano Cortina 2026 a essere stata inclusa nel programma delldi Milano Cortina 2026, il palinsesto multidisciplinare che promuove i valori Olimpici e Paralimpici attraverso arte, cultura e sport."In qualità di partner di lunga data dei Giochi Olimpici e Paralimpici, intendiamo valorizzare l'appuntamento di Milano Cortina 2026 per generare una, a beneficio dei territori che ospiteranno l'evento e del Paese – ha spiegato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia – Siamo lieti di aver contribuito alla riqualificazione di questo spazio nel cuore di Milano: un intervento capace di lasciare un'e di produrre un, ponendo le persone al centro".Visa vanta una collaborazione di lunga data con il mondo delle olimpiadi, come ha spiegato Stoppani: "Da oltre 40 anni, per noi i Giochi Olimpici devono essere un momento diche viene portata e lasciata sui territori coinvolti. In questo senso, ovviamente, come partner per la tecnologia dei pagamenti, dobbiamo assicurarci che tutti i visitatori dei Giochi trovino laper quanto riguarda ie la possibilità di pagare in modo digitale ed elettronico, in maniera sicura, veloce e distribuita. Le nostre Olimpiadi saranno particolarmente complesse perché, ovviamente, si svolgono logisticamente sparse su tre regioni, ma gestire queste difficoltà è ciò che facciamo da sempre".All'apertura, insieme a Stefano M. Stoppani, sono stati presenti Tiziana Elli, Assessora Parità di genere, Sport, Quartieri popolari, Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, CAM e CAG del Municipio 9, Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, e Anna Spreafico, Co-founder di Affari Pubblici.Sull'importanza della realizzazione di opere che possano dare un "lascito" alle città che ospitano le olimpiadi, Nevio Devidè ha commentato: "Questo è un progetto che sicuramente lascerà uno, in cui si vedrà che le Olimpiadi sono passate in questa città, a testimonianza del significato del movimento olimpico e del movimento paralimpico. Parlare di lascito mi porta ad allargare un po' il perimetro, perché il progetto delle olimpiadi lascerà, lascerà, lasceràa milioni di persone e milioni di giovani. Quindi, al di là del singolo intervento, noi riteniamo che la presenza dei Giochi e l'essere riusciti ad organizzarli con una comunione di intenti con il sistema imprenditoriale, con il sistema dei territori e con le comunità locali, aiuterà sicuramente a riqualificare ma, in qualche modo, anche arispetto al periodo pre-Giochi".