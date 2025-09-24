Milano 17:09
42.499 +0,05%
Nasdaq 17:09
24.555 -0,10%
Dow Jones 17:09
46.307 +0,03%
Londra 17:10
9.260 +0,39%
Francoforte 17:09
23.696 +0,36%

A New York corre Quanta Services

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Quanta Services
Brillante rialzo per la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,89%.
Condividi
```