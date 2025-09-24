Agcom, SP Tech ottiene il riconoscimento di “segnalatore attendibile” ai sensi del Digital Services Act

(Teleborsa) -, società tecnologica italiana specializzata in ambitoper la protezione della proprietà intellettuale online, nata dall’esperienza dello, è stata ufficialmente riconosciuta dall’(AGCOM) comeai sensi dell’art. 22 del Regolamento europeo sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA). L’inserimento nella ristretta lista dei segnalatori attendibili conferma la qualità, l’affidabilità e l’eccellenza del lavoro svolto dal team SP Tech nel progettare e implementare sistemi avanzati di monitoraggio e contrasto ai contenuti illeciti online.Dal 24 luglio 2024 AGCOM, in qualità di, ha adottato il Regolamento che disciplina il riconoscimento dei. Tra i rigidi requisiti richiesti ai soggetti terzi per essere inseriti nell’elenco dei Segnalatori attendibili figurano un’adeguata capacità di individuare contenuti illegali, l’indipendenza dalle piattaforme digitali nonché diligenza, accuratezza e obiettività nell’attività di monitoraggio svolta.Il percorso che ha portato SP Tech a questo prestigioso traguardo è frutto di un impegno costante nella formazione deicoinvolti, nell’adozione dirigorose e nell’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati. Il team ha dimostrato una strutturata preparazione tecnica e la capacità di individuare con tempestività i contenuti illegali, riducendo al minimo i falsi positivi. Una combinazione di competenze e dedizione che ha convinto AGCOM ad attribuire a SP Tech la qualifica di segnalatore attendibile.Un ruolo decisivo è stato svolto dalla partnership strategica con Studio Previti Associazione Professionale, che ha permesso di coniugare la rapidità e l’efficacia delle segnalazioni tecnologiche con un solido supporto giuridico volto al contrasto di. Questa sinergia, evidenziata anche nella delibera di riconoscimento, rappresenta un valore distintivo che differenzia SP Tech da altri operatori del settore, offrendo ai clienti una tutela a 360 gradi dei propri diritti digitali.