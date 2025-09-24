Milano
17:35
42.423
-0,13%
Nasdaq
22:00
24.504
-0,31%
Dow Jones
22:00
46.121
-0,37%
Londra
17:35
9.250
+0,29%
Francoforte
17:35
23.667
+0,23%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 22.41
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,37%
Il Dow Jones termina a 46.121,28 punti
In breve
,
Finanza
24 settembre 2025 - 22.03
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,37%, con chiusura a 46.121,28 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,37%
