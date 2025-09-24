Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 22:00
24.504 -0,31%
Dow Jones 22:00
46.121 -0,37%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,37%

Il Dow Jones termina a 46.121,28 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,37%, con chiusura a 46.121,28 punti.
