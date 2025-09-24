Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:00
24.445 -0,55%
Dow Jones 19:00
46.153 -0,30%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,24%

Ibex 35 chiude la seduta a 15.194,6 Euro

Madrid riporta un guadagno dello 0,24%, terminando a 15.194,6 Euro.
