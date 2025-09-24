Milano 9:07
42.342 -0,32%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:07
9.213 -0,11%
23.587 -0,10%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,91%

Hang Seng a 26.397,62 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,91% a quota 26.397,62 all'apertura pomeridiana.
