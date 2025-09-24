Milano
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 09.23
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,91%
Hang Seng a 26.397,62 punti
,
Finanza
24 settembre 2025 - 07.10
Indice Hang Seng +0,91% a quota 26.397,62 all'apertura pomeridiana.
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto