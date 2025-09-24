Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:00
24.445 -0,55%
Dow Jones 19:00
46.153 -0,30%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,29%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.250,43 punti

Londra conclude in progresso dello 0,29%, archiviando la sessione a 9.250,43 punti.
