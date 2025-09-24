Milano
17:35
42.423
-0,13%
Nasdaq
19:00
24.445
-0,55%
Dow Jones
19:00
46.153
-0,30%
Londra
17:35
9.250
+0,29%
Francoforte
17:35
23.667
+0,23%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 19.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,29%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,29%
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.250,43 punti
In breve
,
Finanza
24 settembre 2025 - 17.43
Londra conclude in progresso dello 0,29%, archiviando la sessione a 9.250,43 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,21%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,23%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,24%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,68%
Argomenti trattati
Londra
(197)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,29%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,38%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,87%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,09%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,11%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,14%
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,43%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto