Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:00
24.445 -0,55%
Dow Jones 19:00
46.153 -0,30%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,13%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 42.423,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,13%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 42.423,12 punti.
Condividi
```