Eurex lancia futures su strategie di investimento quantitative con Premialab

(Teleborsa) - Eurex
, la principale borsa europea per i derivati, ha annunciato l'introduzione delle Strategie di Investimento Quantitativo (QIS) sul mercato dei future
. In collaborazione con Premialab, fornitore di dati e analisi specializzato in indici QIS sistematici, Eurex lancerà un nuovo segmento per il trading di future su indici QIS. Questa offerta comprenderà inizialmente un set di tre future su indici basati su strategie tematiche, la cui negoziazione è prevista per il 27 ottobre 2025.
Questo lancio rappresenta un'estensione degli attuali sforzi di "futurizzazione" di Eurex
, parte del gruppo Deutsche Borse
, con questo passo fondamentale che fornisce una piattaforma ai desk QIS per offrire derivati ??standardizzati e compensati centralmente, aumentando così l'accesso alle loro strategie proprietarie. Il nuovo segmento consente a questi desk di offrire prodotti precedentemente accessibili solo over-the-counter (OTC).
"I nuovi future QIS riflettono l'ambizione di Eurex di anticipare i mercati
- ha detto Elena Marchidann, Global Product Lead Total Return Derivatives di Eurex - Offrendo un'alternativa quotata e compensata centralmente agli swap OTC, stiamo riducendo i costi e la complessità associati a normative come le Uncleared Margin Rules, aprendo queste opportunità a una gamma più ampia di investitori, dai fondi pensione ai gestori patrimoniali".
Il set di prodotti iniziale includerà tre future su indici basati su strategie sviluppate da due amministratori di indici regolamentati: Société Générale
e Solactive. Ogni prodotto future sarà supportato da uno Sponsored Trading Participant
per facilitare la liquidità e la determinazione dei prezzi.(Foto: Maxim Hopman on Unsplash)