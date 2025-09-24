Eurex lancia futures su strategie di investimento quantitative con Premialab

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, la principale borsa europea per i derivati, ha annunciato l'introduzione delle. In collaborazione con Premialab, fornitore di dati e analisi specializzato in indici QIS sistematici, Eurex lancerà un nuovo segmento per il trading di future su indici QIS. Questa offerta comprenderà inizialmente un set di tre future su indici basati su strategie tematiche, la cui negoziazione è prevista per il 27 ottobre 2025.Questo lancio rappresenta un', parte del gruppo, con questo passo fondamentale che fornisce una piattaforma ai desk QIS per offrire derivati ??standardizzati e compensati centralmente, aumentando così l'accesso alle loro strategie proprietarie. Il nuovo segmento consente a questi desk di offrire prodotti precedentemente accessibili solo over-the-counter (OTC)."I nuovi future QIS riflettono l'- ha detto Elena Marchidann, Global Product Lead Total Return Derivatives di Eurex - Offrendo un'alternativa quotata e compensata centralmente agli swap OTC, stiamo riducendo i costi e la complessità associati a normative come le Uncleared Margin Rules, aprendo queste opportunità a una gamma più ampia di investitori, dai fondi pensione ai gestori patrimoniali".Il set di prodotti iniziale includerà tre future su indici basati su strategie sviluppate da due amministratori di indici regolamentati:e Solactive. Ogni prodotto future sarà supportato da unoper facilitare la liquidità e la determinazione dei prezzi.