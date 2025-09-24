Milano
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 11.32
Home Page
/
Notizie
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
24 settembre 2025 - 10.00
Lieve aumento per l'
indice Utilities dell'Area Euro
, che si porta a 450,01 punti.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Utilities
+0,18%
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
