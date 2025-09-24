Francia, sindacati contro Lecornu: nuovo sciopero il 2 ottobre

(Teleborsa) - Il primo incontro ufficiale tra il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu
e le otto principali sigle sindacali
si è concluso con un nulla di fatto e con l’annuncio di una nuova giornata di scioperi
il prossimo 2 ottobre
.
"Il primo ministro non ha fornito alcuna risposta chiara alle aspettative dei lavoratori", ha denunciato Marylise Léon
, leader della CFDT, parlando a nome dell’intersindacale. "È un’occasione mancata", ha aggiunto, ribadendo che la riforma delle pensioni
del 2023 resta "uno degli argomenti meno chiari". Dello stesso avviso Sophie Binet,
segretaria della CGT, che ha accusato Lecornu di due ore di "tergiversazioni" e di non aver dato "alcuna informazione specifica" sulla giustizia fiscale. "Vogliamo azioni e azioni precise", ha sottolineato Binet, aggiungendo che "i lavoratori devono ora mobilitarsi perché le loro richieste siano ascoltate".
Lecornu, nominato il 9 settembre da Emmanuel Macron
dopo la caduta di François Bayrou, è stato incaricato di negoziare il bilancio 2026
prima ancora di formare un nuovo governo. Ma per ottenere i voti in Assemblea nazionale servono concessioni, soprattutto ai socialisti, che chiedono l’aumento delle tasse su grandi aziende e ricchi contribuenti, la revisione della riforma pensionistica e un rallentamento della riduzione del deficit.
I sindacati, dal canto loro, insistono sul ritiro dell’innalzamento dell’età pensionabile
a 64 anni, sul blocco delle indennità
e su una riforma dell’assicurazione
contro la disoccupazione
. L’unico spiraglio positivo emerso dall’incontro riguarda proprio la cancellazione della nuova riforma dell’indennità di disoccupazione, definita da Léon come "una partenza incoraggiante".
Lecornu avrebbe confidato ai sindacati di sentirsi "il primo ministro più debole della V Repubblica": "Non sono Édouard Philippe, non ho 350 deputati su cui contare", avrebbe detto secondo fonti sindacali.
Intanto, la mobilitazione sociale
, iniziata con lo sciopero del 18 settembre, sembra destinata a intensificarsi. Per il 25 settembre
le organizzazioni giovanili hanno indetto una protesta per chiedere più risorse alle università, mentre il 26 settembre
saranno gli agricoltori della Fnsea a manifestare contro l’accordo commerciale con il Mercosur.(Foto: Anthony Choren su Unsplash)