Francia, sindacati contro Lecornu: nuovo sciopero il 2 ottobre

(Teleborsa) - Il primo incontro ufficiale tra il nuovo primo ministro francesee le otto principalisi è concluso con un nulla di fatto e con l’annuncio di unail prossimo"Il primo ministro non ha fornito alcuna risposta chiara alle aspettative dei lavoratori", ha denunciato, leader della CFDT, parlando a nome dell’intersindacale. "È un’occasione mancata", ha aggiunto, ribadendo che ladel 2023 resta "uno degli argomenti meno chiari". Dello stesso avvisosegretaria della CGT, che ha accusato Lecornu di due ore di "tergiversazioni" e di non aver dato "alcuna informazione specifica" sulla giustizia fiscale. "Vogliamo azioni e azioni precise", ha sottolineato Binet, aggiungendo che "i lavoratori devono ora mobilitarsi perché le loro richieste siano ascoltate".Lecornu, nominato il 9 settembre dadopo la caduta di François Bayrou, è stato incaricato di negoziare ilprima ancora di formare un nuovo governo. Ma per ottenere i voti in Assemblea nazionale servono concessioni, soprattutto ai socialisti, che chiedono l’aumento delle tasse su grandi aziende e ricchi contribuenti, la revisione della riforma pensionistica e un rallentamento della riduzione del deficit.I sindacati, dal canto loro, insistono sul ritiro dell’a 64 anni, sul blocco dellee su una riforma dell’contro la. L’unico spiraglio positivo emerso dall’incontro riguarda proprio la cancellazione della nuova riforma dell’indennità di disoccupazione, definita da Léon come "una partenza incoraggiante".Lecornu avrebbe confidato ai sindacati di sentirsi "il primo ministro più debole della V Repubblica": "Non sono Édouard Philippe, non ho 350 deputati su cui contare", avrebbe detto secondo fonti sindacali.Intanto, la, iniziata con lo sciopero del 18 settembre, sembra destinata a intensificarsi. Per ille organizzazioni giovanili hanno indetto una protesta per chiedere più risorse alle università, mentre ilsaranno gli agricoltori della Fnsea a manifestare contro l’accordo commerciale con il Mercosur.