Milano 11:17
42.373 -0,25%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:17
9.211 -0,13%
Francoforte 11:16
23.578 -0,14%

Francoforte: calo per Deutsche Bank

Composto ribasso per la prima banca tedesca come assets, in flessione del 2,20% sui valori precedenti.
