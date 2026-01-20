Technoprobe, Deutsche Bank aumenta ancora il target price

Deutsche Bank

Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) -ha incrementato nuovamente aper azione (dai precedenti 16 euro, rivisti pochi giorni fa) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori.In una giornata negativa per l'intero mercato, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,51 e successiva a quota 15,37. Resistenza a 15,78.