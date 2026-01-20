Technoprobe, Deutsche Bank aumenta ancora il target price

(Teleborsa) - Deutsche Bank
ha incrementato nuovamente a 19,5 euro
per azione (dai precedenti 16 euro, rivisti pochi giorni fa) il target price
su Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori.
In una giornata negativa per l'intero mercato, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Technoprobe
, attestandosi a 15,64 euro, con un calo dello 0,57%
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,51 e successiva a quota 15,37. Resistenza a 15,78.