Technoprobe, Deutsche Bank aumenta ancora il target price

Technoprobe, Deutsche Bank aumenta ancora il target price
(Teleborsa) - Deutsche Bank ha incrementato nuovamente a 19,5 euro per azione (dai precedenti 16 euro, rivisti pochi giorni fa) il target price su Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori.

In una giornata negativa per l'intero mercato, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Technoprobe, attestandosi a 15,64 euro, con un calo dello 0,57%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,51 e successiva a quota 15,37. Resistenza a 15,78.
