Intercos, Semerari: al lavoro su almeno un'acquisizione negli Stati Uniti

Intercos

Estee Lauder

(Teleborsa) -sta valutandoper espandere la sua attività di cura della pelle e dei capelli nel più grande mercato della bellezza al mondo.L'azienda italiana, fornitore di marchi comee Dolce & Gabbana, sta valutando, ha dichiarato l'amministratore delegatoin un'intervista a Bloomberg. Ha individuatoall'acquisizione e altri sono nel suo mirino, ha affermato, senza tuttavia fornire dettagli."Stiamo cercando proattivamente di acquisire un'azienda nel settore della cura della pelle e dei capelli negli Stati Uniti", ha affermato il manager. "C'è unanella nostra presenza industriale in quel segmento".Il produttore conto terzi ha, ma non ha la capacità, nel settore della cura della pelle e dei capelli, di conquistare io i, ha affermato l'Ad. Nel mondo occidentale, ha aggiunto, questi provengono "principalmente dagli Stati Uniti".La due diligence per la potenziale acquisizione non è ancora iniziata ed èche un accordo venga concluso, ha aggiunto Semerari.Gli Stati Uniti, con la loro massiccia base di consumatori, sono il principale mercato globale per i prodotti di bellezza, secondo la Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association. "Nonostante l', Intercosperché è riuscita ada dazi più elevatitra stabilimenti in paesi come Corea del Sud, Italia e Stati Uniti", ha precisato Semerari.Ad agosto, l'azienda brianzola ha dichiarato di prevedere che quest'anno ilrispetto al range del 5-7% precedentemente previsto, a tassi di cambio costanti. Il fatturato del primo semestre è cresciuto del 5% su base annua, raggiungendo i 525 milioni di euro, mentre l'utile rettificato prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti è balzato del 17% a 75 milioni.Per l', Intercos prevede di generare un, in base alla stima media degli analisti intervistati da Bloomberg. Semerari si è dichiaratoche l'azienda, nonostante la debolezza del settore."I consumatori sonoper l'inflazione e l'incertezza globale", ha evidenziato il CEO, precisando che in tali fasi, essi "tendono a ridurre la spesa discrezionale".