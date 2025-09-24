Italia e Africa unite dall’intelligenza artificiale per uno sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - Il digitale e l’intelligenza artificiale
come leve strategiche per l’innovazione, la crescita dei mercati e una prosperità economica inclusiva: sono questi i temi al centro dell’evento "Bridging the Gaps and Co-Creating the Digital Future
", co-organizzato dal Governo italiano insieme ai governi di Egitto, Kenya, Mozambico e al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), nell’ambito dell’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso al Palazzo di Vetro di New York.
Tra i momenti salienti del convegno, il panel dedicato all’AI Hub per lo sviluppo sostenibile,
iniziativa lanciata nell’ambito della Presidenza Italiana del G7 su impulso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’UNDP, in stretta collaborazione con i 14 partner africani coinvolti nel Piano Mattei (Algeria, Angola, Congo Brazzaville, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Mauritania, Marocco, Mozambico, Senegal, Tanzania e Tunisia).
Il panel, moderato dalla neo direttrice dell’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile Keyzom Ngodup Massally – la cui nomina è stata accolta con grande soddisfazione dal Mimit - ha posto l’attenzione sul ruolo strategico del programma
che si propone di accelerare la crescita industriale sostenibile in Africa attraverso l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale, facendo leva sul ruolo delle partnership innovative globali per rafforzare gli ecosistemi locali.
Durante il confronto, inoltre, è stato evidenziato come con questa iniziativa si punta a sostenere, entro tre anni, circa 500 mila startup locali realizzando progetti concreti sull'AI per agevolare l’accesso alla capacità di calcolo,
potenziare le infrastrutture locali e supportare lo sviluppo delle competenze: azioni volte a far crescere innovazioni ad alto impatto in settori come l'energia, l'agricoltura, la finanza, la salute, l'acqua, l'istruzione e la formazione e le infrastrutture.
In coerenza con gli obiettivi dell’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile e della cornice più ampia fornita dal Piano Mattei
, l’Italia, come emerso in conclusione del panel, è sempre più orientata a rafforzare e ridefinire le relazioni con il continente africano, promuovendo un approccio fondato su una concreta partnership
valorizzando il contributo del settore privato nell’ottica di una crescita sempre più concreta e condivisa.