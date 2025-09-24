Italia e Africa unite dall’intelligenza artificiale per uno sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - Ilcome leve strategiche per l’innovazione, la crescita dei mercati e una prosperità economica inclusiva: sono questi i temi al centro dell’evento "", co-organizzato dal Governo italiano insieme ai governi di Egitto, Kenya, Mozambico e al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), nell’ambito dell’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso al Palazzo di Vetro di New York.Tra i momenti salienti del convegno, iliniziativa lanciata nell’ambito della Presidenza Italiana del G7 su impulso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’UNDP, in stretta collaborazione con i 14 partner africani coinvolti nel Piano Mattei (Algeria, Angola, Congo Brazzaville, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Mauritania, Marocco, Mozambico, Senegal, Tanzania e Tunisia).Il panel, moderato dalla neo direttrice dell’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile Keyzom Ngodup Massally – la cui nomina è stata accolta con grande soddisfazione dal Mimit - hache si propone di accelerare la crescita industriale sostenibile in Africa attraverso l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale, facendo leva sul ruolo delle partnership innovative globali per rafforzare gli ecosistemi locali.Durante il confronto, inoltre, è stato evidenziato come con questa iniziativa si punta a sostenere,potenziare le infrastrutture locali e supportare lo sviluppo delle competenze: azioni volte a far crescere innovazioni ad alto impatto in settori come l'energia, l'agricoltura, la finanza, la salute, l'acqua, l'istruzione e la formazione e le infrastrutture.In coerenza con gli obiettivi dell’AI Hub per lo, l’Italia, come emerso in conclusione del panel, è sempre più orientata a rafforzare e ridefinire le relazioni con il continente africano, promuovendo unvalorizzando il contributo del settore privato nell’ottica di una crescita sempre più concreta e condivisa.