Banca Generali, Mossa: grande attenzione ad azionisti con incremento costante della cedola

(Teleborsa) - "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti
: utili e masse mai così alti, accompagnati da uno sviluppo commissionale in crescita a doppia cifra, confermano la solidità e la sostenibilità del percorso intrapreso". Lo ha detto l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali
, Gian Maria Mossa
, commentando i risultati 2025
.
"Nonostante l'impatto delle operazioni straordinarie, la banca e le sue persone hanno mantenuto una chiara direzione sugli obiettivi strategici
, portando avanti progetti di grande rilievo quali l'integrazione di Intermonte, il lancio dell'insurbanking con Alleanza e lo sviluppo delle piattaforme di intelligenza artificiale a supporto dei banker, che rappresentano pilastri fondamentali per la crescita futura dell'Istituto", ha aggiunto.
"Più in generale - ha evidenziato Mossa - si percepisce una nuova energia all'interno della Banca, dopo aver definitivamente superato una fase caratterizzata da forte incertezza
e inaugurato una stagione ricca di prospettive di crescita entusiasmanti. Riteniamo che questo sia il messaggio più significativo per tutti gli stakeholder - in primo luogo dipendenti, consulenti e clienti, ma anche istituzioni e mercati. In particolare, riteniamo essenziale rivolgere un segnale di grande attenzione ai nostri azionisti, attraverso una proposta di incremento costante della cedola
e una gestione dei rischi e del business orientata alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo".
"Abbiamo iniziato questo nuovo esercizio con il passo giusto
e lo affrontiamo con fiducia e ambizione, consapevoli del contesto caratterizzato da crescenti incognite e volatilità, ma forti delle opportunità che ci consentono di rafforzare ulteriormente la distintività del nostro modello di business e del nostro percorso di sviluppo", ha concluso l'AD.