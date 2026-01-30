TLC, Asstel: “Implementare le infrastrutture è fondamentale per lo sviluppo delle smart city”

(Teleborsa) - "Lesolo se poggiano su infrastrutture di telecomunicazione moderne, diffuse e realizzabili in tempi certi. Mentre cresce la consapevolezza sulleresta fondamentale il ruolo di reti e servizi di telecomunicazione, che rappresentano la piattaforma abilitanti delle smart city, e che sono la condizione necessaria per sostenere la. Per questo è". Lo ha affermatointervenendo alla tappa fiorentina del Festival Digitale Popolare, nel panel "Che Toscana sarà?".Da sottolineare il: "Il 5G, insieme all’intelligenza artificiale, consente una comunicazione istantanea tra dispositivi, veicoli e servizi urbani. Grazie alla bassa latenza e all’elevata velocità delle reti, semafori, parcheggi e illuminazione pubblica possono dialogare tra loro, mentre l’AI analizza i dati in tempo reale per migliorare la gestione del traffico e delle risorse"."Le aziende della Filiera delle telecomunicazioni – ha concluso –rendendo possibile l’utilizzo delle soluzioni ottimizzate dall’Intelligenza Artificiale nella vita delle persone e nello sviluppo di città più efficienti, sostenibili e vivibili. Investire sulle infrastrutture digitali significa investire sulla competitività e sulla qualità della vita dei territori".