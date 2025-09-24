JD Sports Fashion, utile in calo nel primo semestre. Prevede impatto limitato da dazi

JD Sports Fashion

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di vendita al dettaglio di moda sportiva, ha registratoin aumento del 20% (a tassi di cambio costanti) a 5,94 miliardi di sterline nel primo semestre (terminato il 2 agosto 2025), trainate dalle acquisizioni di Hibbett e Courir;a +2,7% (a tassi di cambio costanti) e vendite like-for-like (LFL) -2,5%.Ilè di 48,0%, 60 punti base in meno su base annua (40 punti base in meno su base annua escludendo Hibbett e Courir). L'(PBTAI) è stato di 351 milioni di sterline, in calo dell'11,8% a tassi di cambio costanti (-13,5% reported) e in linea con le previsioni fornite il 27 agosto."Abbiamo registrato una crescita organica delle vendite del +2,7% nel primo semestre, in quello che rimane un- ha commentato il- Ciò dimostra la resilienza della nostra attività, sostenuta dal nostro agile modello multimarca, dall'ampia copertura geografica e da un'impareggiabile connessione con i clienti"."In un contesto di difficoltà finanziarie dei consumatori e di cicli di prodotto dei marchi in evoluzione, la disciplina operativa e finanziaria rimane un obiettivo fondamentale per JD e stiamo controllando efficacemente i nostri costi e la liquidità - ha aggiunto - Pur mantenendo un, prevediamo un impatto limitato dei dazi statunitensi in questo esercizio finanziario e un utile ante imposte e rettifiche di valore per l'intero anno in linea con le attuali aspettative del mercato".JD Sports Fashionche il PBTAI per l'sarà in linea con le attuali aspettative di mercato, con un impatto limitato previsto dai dazi statunitensi in questo esercizio.La società ha dichiarato un acconto suldi 0,33 pence; a breve inizierà il secondo programma diproprie da 100 milioni di sterline.