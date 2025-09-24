Londra: scambi negativi per Standard Chartered

gruppo bancario con sede a Londra

FTSE 100

Standard Chartered

Standard Chartered

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione dell'1,89%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,47 sterline e primo supporto individuato a 14,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)