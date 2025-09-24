Milano 11:19
42.373 -0,25%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:19
9.212 -0,12%
Francoforte 11:18
23.581 -0,13%

Londra: scambi negativi per Standard Chartered

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Standard Chartered
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, che presenta una flessione dell'1,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Standard Chartered rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Standard Chartered classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,47 sterline e primo supporto individuato a 14,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```