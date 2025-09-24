Meloni da New York: "Flottiglia irresponsabile, serve mediazione. No a escalation con Mosca"

(Teleborsa) - La presidente del Consiglioha lanciato un appello alla responsabilità sul caso della flottiglia diretta a Gaza, definendo l’iniziativa “gratuita, pericolosa, irresponsabile”. Da New York, dove si trova per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu, la presidente del Consiglio ha affermato che "non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore".Meloni ha spiegato che il ministro degli Esteri"sta lavorando a un’altrache è consegnare questi aiuti a Cipro, al patriarcato latino di Gerusalemme che si assume la responsabilità di consegnarli". Una soluzione che, secondo la premier, "vede il consenso del governo cipriota, del governo israeliano e ovviamente del governo italiano". In attesa della risposta della flottiglia, la presidente ha ribadito: "Non si può rischiare l’incolumità delle persone per iniziative che sembrano prevalentemente fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo".Sul, Meloni ha accusato l’di strumentalizzare la crisi mediorientale: "Io non sono stupida: quello che accade in Italia non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ma attaccare il governo italiano. Trovo oggettivamente irresponsabile usare la sofferenza aper attaccare il governo". La premier ha comunque difeso la posizione dell’esecutivo: "Sono stupita dalla reazione dell’opposizione. Penso che sia una posizione molto seria: siamo disponibili a riconoscere la Palestina ma non a fare un favore ad Hamas".Meloni ha poi affrontato la, avvertendo sulle ". "Penso sia importante ragionare a sangue freddo, perché una escalation conviene solo ae alla Russia che sono oggettivamente in difficoltà. Noi dobbiamo fare tutto per non cadere in queste trappole", ha spiegato, sottolineando chedi un velivolo militare in caso di minaccia "non significa automaticamente un’escalation".Infine, un passaggio sul fronte interno e il nodo: "Attualmente quella di congelare l’età pensionabile a 67 anni non è una ipotesi della quale abbiamo parlato, ma probabilmente è anche una proposta che può arrivare dai partiti della maggioranza. Ne parliamo quando arriverà".