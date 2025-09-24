Muoviti Italia: il 61% dei cittadini chiede una riforma urgente di taxi e NCC

(Teleborsa) - Il, e quasi sei su dieci insistono sull'urgenza della riforma,È quanto emerge da un sondaggio nazionale condotto su oltre 500 persone, principalmente su Roma e Milano, tra giugno e luglio 2025 dala coalizione di attori della mobilità che si batte per una riforma del settore in chiave moderna e accessibile e presentato a conclusione dellapromossa dalla Commissione Europea e dedicata quest’anno al tema della "mobilità per tutti".Il quadro emerso è netto: oltre un terzo degli intervistati (36,5%) dichiara di aver vissuto attese eccessive o la totale mancanza di mezzi. Nel dettaglio:quando necessario. Non sorprende quindi che il livello medio di soddisfazione sia appena 2,9 su 5, con oltre la metà dei cittadini che giudica negativamente il sistema. Il confronto con l’Europa mette inoltre ben in evidenza il ritardo italiano. L’86,5% degli intervistati ha utilizzato servizi di mobilità on demandcitando come fattori determinanti la maggiore disponibilità di mezzi, la semplicità delle prenotazioni, tariffe più eque e normative più moderne. Solo il 22,5% considera peggiori i servizi esteri rispetto a quelli italiani.Un quadro, quello riassunto dall’indagine, che emerge ancora più chiaramente dalle risposte aperte raccolte, che confermano questa direzione, con(citando esplicitamente servizi come quelli delle piattaforme Uber e Bolt),"I risultati di questa indagine lanciano un messaggio chiaro: l’attuale sistema di trasporto on-demand in Italia– dichiara il– La scarsa disponibilità di mezzi, le attese eccessive e il divario rispetto ai servizi europei mostrano l’urgenza di una riforma strutturale che apra il mercato, modernizzi le regole e garantisca a tutti soluzioni di mobilità efficienti, accessibili e a prezzi equi. È il momento die dare al Paese una mobilità all’altezza delle sue esigenze e delle sue ambizioni".