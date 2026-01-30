Riforma professione: dopo anno "zero" le guide turistiche guardano avanti con fiducia

(Teleborsa) -le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria delle guide turistiche, tornano a commentare gli effetti della riforma della professione a distanza di quasi un anno dall’ultimo comunicato, con il quale si auguravano che dalle prove d’esame emergessero i candidati i più meritevoli, qualificati e preparati, perché è di costoro che turismo e cultura hanno bisogno.Il numero esorbitante di iscritti al bando (29.000), dopo tanti anni senza una normativa di settore, l’età media degli iscritti ed i risultati dell’esame, invece, intraprendere un lavoro vero, unico, di qualità, serio, impegnativo e rispettato.- affermano le due primarie rappresentanze di categoria - ci ha visti partecipare a tutte le fasi di formazione ed abbiamo apprezzato il coinvolgimento delle nostre Associazioni perché abbiamo sempre potuto esprimere le aspettative del settore per lo sviluppo della categoria. Si tratta di una riforma perfettibile, come abbiamo già detto, e su questo abbiamo la disponibilità del Ministero del turismo e dei suoi funzionari ad approfondire, ma che per la prima volta ha dato ordine e regole chiare per il settore valide in tutta Italia.competenze chiare e definizione puntuale della nostra figura professionale, sono conquiste di valore per i nostri associati, alla pari del dialogo aperto e franco con il Ministero.Si è trattato, comunque, di un anno “zero”, ii riaprire il confronto con le sole Associazioni sindacali, rappresentative della categoria come le nostre, per fare insieme il punto e ricalibrare, se servirà, quegli aspetti applicativi che possono essere eventualmente migliorati, come le ore di aggiornamento ed altri aspetti.