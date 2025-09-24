Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:47
24.484 -0,39%
Dow Jones 20:47
46.157 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: in calo IDEXX Laboratories

Migliori e peggiori
New York: in calo IDEXX Laboratories
(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, che sta segnando un calo del 2,92%.

Lo scenario su base settimanale di IDEXX Laboratories rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 642,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 618,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 608,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```