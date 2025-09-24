New York: mette il turbo CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di CF Industries Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CF Industries Holdings
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 94,46 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 88,81. L'equilibrata forza rialzista di CF Industries Holdings
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 100,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)