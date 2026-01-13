Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

A New York, forte ascesa per CF Industries Holdings

Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per CF Industries Holdings
(Teleborsa) - Brilla il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che passa di mano con un aumento del 3,84%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,53%, rispetto a +0,73% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di CF Industries Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 85,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 82,34. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 88,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```