A New York, forte ascesa per CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Brilla il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che passa di mano con un aumento del 3,84%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,53%, rispetto a +0,73% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di CF Industries Holdings
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 85,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 82,34. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 88,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)