A New York, forte ascesa per CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Brilla il, che passa di mano con un aumento del 3,84%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,53%, rispetto a +0,73% dell').Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 85,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 82,34. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 88,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)