NextGeo, valore della produzione e utile in crescita a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) -ha chiuso i primi sei mesi del 2025 con un, in crescita di circa il 10% rispetto ai 104,1 milioni registrati al 30 giugno 2024. Nel semestre il Gruppo è stato impegnato in numerosi progetti nel mar Mediterraneo e nei mari del Nord.L'migliora del 21,5% a 34,5 milioni. L’aumento del valore della produzione e la contestuale riduzione dell’incidenza dei costi hanno determinato un notevole miglioramento dell'EBITDA margin di circa 300 punti base, che passa dal 27,3% al 30 giugno 2024 al 30,2% al 30 giugno 2025.L’cresce del 19,4% a 30,5 milioni. Nonostante l’incremento degli ammortamenti, l’EBIT margin passa dal 24,5% al 30 giugno 2024 al 26,7% al 30 giugno 2025.L’è pari a 25,4 milioni, in aumento del 20,5% rispetto ai 21,1 milioni al 30 giugno 2024.Laè positiva (cash positive) per 61,9 milioni, rispetto a una posizione finanziaria netta positiva di 66,8 milioni al 31 dicembre 2024.si attesta a 20,3 milioni in crescita del 10,3% rispetto a 18,4 milioni al 30 giugno 2024.Ilal 30 giugno 2025 è pari a 338 milioni (335 milioni al 31 dicembre 2024), mentre laammonta a circa 514 milioni.