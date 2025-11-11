NextGeo firma contratto con Saipem da 8,5 milioni euro

Next Geosolutions

(Teleborsa) -, tra i gruppi leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncianel segmento Oil&Gas deldi euro, per l’esecuzione di differenti attività di survey e Support to Installation per lo sviluppo,nell’ambito del(BGUP), di uno dei più importanti progetti offshoreIl contratto prevede– la "NG Worker" e la "NG Surveyor" – per l’esecuzione di attività offshore di, tramite l’utilizzo di Work Class ROV, e di Construction Support, con la consegna dei tubi di progetto, durante le fasi operative di installazione svolte da Saipem.è previsto nelcon una durata di diversi mesi, comprensiva di opzioni operative.Il progetto BGUP rappresenta una delle iniziative offshore più rilevanti del Nord Africa e mira a valorizzare il gas associato del giacimento di Bouri, situato al largo della costa libica. Il progetto prevede(Gas Recovery Module), insieme a una serie diCon questa aggiudicazione, la, in cui vanta un solido track record ed una esperienza consolidata. Si tratta di un passo significativo nella strategia di diversificazione e rafforzamento delle attività nei principali comparti del settore energetico, così come annunciato lo scorso luglio in occasione dell’operazione di, entrata a far parte del Gruppo Next Geosolutions nei primi giorni di settembre 2025. Proprio quest'ultima, all’interno dello stesso progetto (Bouri Gas Utilization), relativo a servizi subacquei specializzati e attività di supporto all’installazione (Installation Operations and Diving activities), per un importo complessivo di circaoltre ad eventuali opzioni, ed una durata che si estende fino a 2° trimestre del 2026.Giovanni Ranieri, CEO di Next Geosolutions, ha sottolneato che "l'aggiudicazione di questi nuovi contratti con Saipem rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del nostro gruppo. La presenza congiunta di NextGeo e Rana Subsea nello stesso progetto testimonia la piena complementarità delle nostre competenze e la capacità di operare in modo sinergico su attività diverse, ma strettamente integrate, proponendoci ai nostri clienti come partner unico nello sviluppo di progetti complessi. Si tratta di un risultato corale che consolida la nostra identità di gruppo e segna un’evoluzione naturale verso un modello sempre più integrato, competitivo e orientato all’eccellenza operativa”.