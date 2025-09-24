Nuovo DPFP: stima PIL 2025 a +0,5% e 2026 a +0,7%

(Teleborsa) - L'economia italiana è attesa ined in leggera. Lo confermano le stime provvisorie contenute nelche indicano una crescita tendenziale delIl nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), che prende il posto della NADEF e rappresenta uno dei principali indicatori economici dell'Italia, secondo le nuove regole della governance economica europea,e costituirà la base per la predisposizione della manovra 2026-28.Ilpotrebbe scendere, secondo quanto confermato di recente dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, favorendo l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione.Quanto allache si avvicina e su cui si ragiona sin dall'estate, le ipotesi in discussione all'interno della maggioranza sono fra le più varie. Si prevede che gliammonteranno a circaSul fronte delle entrate, oltre ad un, si ragiona sulo, alternativamente, sulla. Quanto alle misure cardine della Manovra, dovrebbe essere confermato un, vale a dire la fascia dai 28mila ai 60mila euro, con un'aliquota ridotta dal 35% al 33%. Una posta che vale circa 4 miliardi. C'è poi la questione della, chiesta a gran voce fa Forza Italia, che risulterebbe estremamente dispendiosa, salvo optare per unacome quella sui premi di produttività. La Lega porta avanti un suo cavallo di battaglia: lache vale circa 2 miliardi.Tra la misure a sostegno delle famiglie si segnala la, che riconosce mille euro a bambino per i nuclei con Isee sotto i 40mila euro, e la, che rappresenta un sostegno per le famiglie numerose a basso reddito (Isee sotto i 15mila euro). Ilprevede una stretta sulle ristrutturazioni dal 1° gennaio 2026, con bonus che scede al 36% con tetto di spesa a 46mila euro ed al 50% con tetto a 96mila euro.La posta di maggior peso resta quella delle pensioni, con l'obiettivo di disinnescare l'aumento dell'aspettativa di vita che scatterà dall'anno prossimo. E poi ci sono il rifinanziamento dell'Ape sociale ed il Bonus Donna.