Nuovo DPFP: stima PIL 2025 a +0,5% e 2026 a +0,7%

(Teleborsa) - L'economia italiana è attesa in rallentamento quest'anno
ed in leggera accelerazione il prossimo
. Lo confermano le stime provvisorie contenute nel DPFP,
che indicano una crescita tendenziale del PIL dello 0,5% nel 2025 e dello 0,7% nel 2026
.
Il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), che prende il posto della NADEF e rappresenta uno dei principali indicatori economici dell'Italia, secondo le nuove regole della governance economica europea, sarà trasmesso alle Camere entro il 2 ottobre
e costituirà la base per la predisposizione della manovra 2026-28.
Il deficit
potrebbe scendere sotto il 3% già dalla fine di quest'anno
, secondo quanto confermato di recente dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, favorendo l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione.
Quanto alla Manovra
che si avvicina e su cui si ragiona sin dall'estate, le ipotesi in discussione all'interno della maggioranza sono fra le più varie. Si prevede che gli stanziamenti
ammonteranno a circa 30 miliardi nel 2025, 35 miliardi nel 2026 e 40 nel 2027
.
Sul fronte delle entrate, oltre ad un taglio della spesa
, si ragiona sul contributo delle banche
o, alternativamente, sulla tassazione dei buyback
. Quanto alle misure cardine della Manovra, dovrebbe essere confermato un taglio delle tasse sul ceto medio
, vale a dire la fascia dai 28mila ai 60mila euro, con un'aliquota ridotta dal 35% al 33%. Una posta che vale circa 4 miliardi. C'è poi la questione della detassazione degli straordinari
, chiesta a gran voce fa Forza Italia, che risulterebbe estremamente dispendiosa, salvo optare per una tassazione agevolata
come quella sui premi di produttività. La Lega porta avanti un suo cavallo di battaglia: la rottamazione delle cartelle
che vale circa 2 miliardi.
Tra la misure a sostegno delle famiglie si segnala la Carta per i nuovi nati
, che riconosce mille euro a bambino per i nuclei con Isee sotto i 40mila euro, e la Carta dedicata a te
, che rappresenta un sostegno per le famiglie numerose a basso reddito (Isee sotto i 15mila euro). Il Piano Casa
prevede una stretta sulle ristrutturazioni dal 1° gennaio 2026, con bonus che scede al 36% con tetto di spesa a 46mila euro ed al 50% con tetto a 96mila euro.
La posta di maggior peso resta quella delle pensioni, con l'obiettivo di disinnescare l'aumento dell'aspettativa di vita che scatterà dall'anno prossimo. E poi ci sono il rifinanziamento dell'Ape sociale ed il Bonus Donna.