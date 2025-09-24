Milano 10:10
42.366 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 10:10
9.196 -0,30%
Francoforte 10:09
23.606 -0,02%

Nuovo DPFP: stima PIL 2025 a +0,5% e 2026 a +0,7%

Sarà presentato alle camere entro il 2 ottobre

Economia
Nuovo DPFP: stima PIL 2025 a +0,5% e 2026 a +0,7%
(Teleborsa) - L'economia italiana è attesa in rallentamento quest'anno ed in leggera accelerazione il prossimo. Lo confermano le stime provvisorie contenute nel DPFP, che indicano una crescita tendenziale del PIL dello 0,5% nel 2025 e dello 0,7% nel 2026.

Il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), che prende il posto della NADEF e rappresenta uno dei principali indicatori economici dell'Italia, secondo le nuove regole della governance economica europea, sarà trasmesso alle Camere entro il 2 ottobre e costituirà la base per la predisposizione della manovra 2026-28.

Il deficit potrebbe scendere sotto il 3% già dalla fine di quest'anno, secondo quanto confermato di recente dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, favorendo l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione.

Quanto alla Manovra che si avvicina e su cui si ragiona sin dall'estate, le ipotesi in discussione all'interno della maggioranza sono fra le più varie. Si prevede che gli stanziamenti ammonteranno a circa 30 miliardi nel 2025, 35 miliardi nel 2026 e 40 nel 2027.

Sul fronte delle entrate, oltre ad un taglio della spesa, si ragiona sul contributo delle banche o, alternativamente, sulla tassazione dei buyback. Quanto alle misure cardine della Manovra, dovrebbe essere confermato un taglio delle tasse sul ceto medio, vale a dire la fascia dai 28mila ai 60mila euro, con un'aliquota ridotta dal 35% al 33%. Una posta che vale circa 4 miliardi. C'è poi la questione della detassazione degli straordinari, chiesta a gran voce fa Forza Italia, che risulterebbe estremamente dispendiosa, salvo optare per una tassazione agevolata come quella sui premi di produttività. La Lega porta avanti un suo cavallo di battaglia: la rottamazione delle cartelle che vale circa 2 miliardi.

Tra la misure a sostegno delle famiglie si segnala la Carta per i nuovi nati, che riconosce mille euro a bambino per i nuclei con Isee sotto i 40mila euro, e la Carta dedicata a te, che rappresenta un sostegno per le famiglie numerose a basso reddito (Isee sotto i 15mila euro). Il Piano Casa prevede una stretta sulle ristrutturazioni dal 1° gennaio 2026, con bonus che scede al 36% con tetto di spesa a 46mila euro ed al 50% con tetto a 96mila euro.

La posta di maggior peso resta quella delle pensioni, con l'obiettivo di disinnescare l'aumento dell'aspettativa di vita che scatterà dall'anno prossimo. E poi ci sono il rifinanziamento dell'Ape sociale ed il Bonus Donna.
Condividi
```