USA, PIL 4° trimestre rivisto al ribasso: +0,7% sequenziale

(Teleborsa) - Rivista al ribasso la crescita dell'economia statunitense nel 4° trimestre del 2025. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi per la seconda volta dati preliminari sul trimestre, il PIL americano è salito dello 0,7% su base trimestrale, rallentando rispetto a una crescita del 4,4% del trimestre precedente e risultando inferiore rispetto al +1,4% indicato nella prima stima preliminare.



Al ribasso anche la stima sui consumi, che segnano un +2% dal +3,5% del trimestre precedente e dal +2,4% indicato nella prima lettura.



Il PCE price index, una misura dell'inflazione, si attesta al 2,8% (leggermente più basso rispetto alla prima lettura e del terzo trimestre pari a 2,9%), mentre l'indice PCE core registra un +3,1%, rispetto al +3% del trimestre precedente, in linea con la prima lettura.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

